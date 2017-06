Pérez évoque l’intérêt du Real pour Mbappé

Alors que le journal Marca a assuré dans son édition de lundi que Kylian Mbappé souhaitait rejoindre le Real Madrid, le président du club merengue, Florentino Pérez, a parlé des qualités du joueur monégasque.





Pour la presse espagnole, la messe est dite. "Je veux seulement jouer à Madrid", a-t-il ainsi affirmé le joueur de l'AS Monaco, "Madrid ou nul part ailleurs". Deux phrases qui sont à la Une du journal Marca, ce lundi, alors qu'il est actuellement en vacances à Majorque, Kylian Mbappé affole l'Europe qui souhaite savoir sa prochaine destination. Le joueur semble décidé à signer au Real Madrid mais Monaco ne veut pas brader son attaquant. À Majorque le joueur a rencontré vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev pour évoquer son avenir.



Le PSG n'a pas dit son dernier mot

Alors que quelques mètres plus loin était présent le président du Real Madrid, aussi en vacances dans cet endroit de l'Espagne, simple coincidence ? Peut-être pas ! Le choix du joueur est clair, c'est le Real Madrid. Le PSG n'apparaît même pas comme une piste pour le joueur de Monaco. Pourtant Marca explique dans son édition du jour que l'entourage de Mbappé pousse pour que le joueur signe au Paris Saint-Germain. Mais l'objectif du joueur est clair et pour le journal pro-madrilène aussi, Mbappé au Real Madrid, "ce n'est qu'une question de temps". Reste maintenant à connaître les modalités du transfert, l'international français pourrait signer au Real avant d'être prêté à l'ASM pour une nouvelle saison si Ronaldo reste au club. Alors que si le Portugais quitte le club, à seulement 18 ans, le joueur pourrait devenir le Roi de Madrid et prendre les clés du jeu de la Casa Blanca.