Perez assure que Ronaldo va rester au Real

Florentino Perez veut rassurer les supporters, Cristiano Ronaldo sera bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine.

"Cristiano a un contrat avec le Real Madrid. Je sais qu'il est énervé, mais je pense qu'il va rester. Je n'ai pas encore parlé avec lui, je vais attendre la fin de la Coupe des Confédérations. C'est un homme avec des valeurs et il met un point d'honneur à respecter la loi. Il y a des gens qui veulent s'en prendre à lui avec cette affaire et il a été touché. Nous sommes heureux qu'il soit au Real Madrid. J'ai parlé avec Jorge Mendes et pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter", a indiqué le président du Real sur esRadio.