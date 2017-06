Pepe règle ses comptes avec Zidane et Perez

Lors d'un entretien accordé à la Cadena Cope, Pepe a évoqué sa situation. Il a également adressé un tacle appuyé, comme il sait le faire, à Zinedine Zidane et Florentino Pérez.



"Le Real ne m'offrait pas une prolongation de deux ans. Il ne m'offrait qu'un an. C'est la politique du club avec les joueurs de plus de trente-trois ans, a-t-il expliqué sur les ondes de la radio. C'est évident que je ne vais pas continuer au Real Madrid. Cela a été quelques années de grande fierté, pendant lesquelles je me suis donné corps et âme. J'ai pris la décision de partir en janvier, quand les choses n'allaient pas, quand j'ai vu que la façon dont me traitait le club n'était pas idéale. Il y a des manières de négocier. Et la manière n'a pas été correcte."



Il regrette notamment que les dirigeants ne l'aient pas défendu "à propos du fisc", lors du scandale Football Leaks : "Ça m'a blessé. Ça m'a fait très mal. Moi, j'ai toujours essayé de remplir mes obligations de citoyen."



Le défenseur a également réglé ses comptes avec son entraîneur : "Ce qu'a fait Zidane avec le Real est spectaculaire, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai disparu de l'équipe. Zidane et Benitez sont des personnes différentes. Avec ma façon d'être, la personne qui m'a le plus plu, c'est Benitez, parce qu'il m'a transmis qu'il fallait donner le maximum pour jouer. Il y en a certains qui sont illuminés. Et ils peuvent gagner ou perdre, moi, je préfère le travail."



Enfin, le Portugais a indiqué qu'il n'avait "signé avec personne". Les spéculations peuvent donc continuer sur son avenir...