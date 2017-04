Pepe, nouveau défenseur du PSG ?

Actuellement présent au sein de l'effectif du Real Madrid, Pepe joue de moins en moins et a perdu sa place de titulaire auprès de Zidane. Avec un contrat qui se termine en juin prochain, le joueur pourrait être une bonne affaire pour le mercato. Annoncé en Chine il souhaiterait tout de même rester en Europe.

Âgé de trente-quatre ans, le Portugais serait sensible à l'intérêt que lui porte le PSG. Si la rémunération proposée est inférieure à ce qu'il pourrait toucher dans la Super League chinoise (12 millions d'euros par an), le challenge sportif serait, lui, d'un autre calibre. Galatarasaray et Manchester City serait également intéressé, mais le défenseur serait plus sensible à la proposition parisienne.



Ce transfert serait une bonne affaire pour le club de la capitale car Pepe arriverait libre et donc gratuit. Il pourrait apporter toute son expérience et son savoir-faire au groupe parisien afin d'aider le PSG à passer un cap notamment en Ligue des Champions. Cela reste fiction mais une arrivée du Champion d'Europe pourrait bien contraindre un joueur comme Thiago Silva à faire ses valises. Affaire qui devrait faire bouger le mercato estival.



Greg Zerbone