Pendant ce mercato, le Barça doit tourner la page

C'est le mercato, le plus important des 10 dernières années pour le FC Barcelone. Reconstruire une équipe avec une base déjà présente, c'est le défi qui attend Ernesto Valverde dans les prochaines semaines. Après un mercato 2016, raté, le plus grand club du monde doit assurer et attirer des stars.

Apprendre des erreurs du passé et tourner la page d'une saison difficile pour le club Catalan. L'objectif, lui, n'a pas changé, dominé l'Espagne et l'Europe. C'est donc un travail très compliqué qui attend le nouvel entraîneur du Fc Barcelone dans les prochains jours. Construire une équipe compétitive pour venir rivaliser avec le Real Madrid sur la scène nationale et européenne.



Le mercato 2016, peut être qualifié de raté. Le Barça n'a recruté que des remplaçants, seul Samuel Umtiti, le Français est devenu un titulaire indiscutable en défense centrale. Une déception immense pour les supporters qui attendent donc ce mercato pour redresser le club. Turan, Mathieu, Rafinha, Lucas Digne, Aleix Vidal, Jasper Cillessen, Denis Suarez pourraient prendre la porte dès cet été. Sous la forme de prêt ou d'un transfert définitif, ce qui est certain, c'est que le club veut dégraisser pour apporter du sang neuf à l'effectif.





"Des noms qui font rêver vont arriver"



José Maria Bartomeu, le président du Barça, a affirmé sur la TV3, que le mercato va être agité pour le club : " Chaque été le Barça doit se renforcer et se renouveler. Les gens vont voir des joueurs partir et de nouvelles recrues arriver. Des noms qui font rêver vont arriver et d'autres qui ne le font peut-être pas aussi. Nous savons très bien le travail que nous devons faire cet été," un premier signe pour rassurer les supporters qui veulent aussi commencer à tourner la page de la génération existante.



Même si le trio d'attaque ne devrait pas bouger, le milieu de terrain et la défense vont connaître des gros changements pendant ce mercato. Di Maria, Bellerin, Laporte et Coutinho pourraient venir renforcer les différents secteurs du FC Barcelone. Avec ses ventes et ses économies, le Barça veut disposer d'une enveloppe de 135 millions d'euros (75 avec ses économies + 60 avec les ventes).N.P