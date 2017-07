Neymar ne se voit pas au PSG

Neymar a envoyé une réponse cinglante au PSG. L'attaquant brésilien ne prévoit pas de quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival.



Dans un message envoyé au site Goal, le joueur de 25 ans a affiché sa joie d'évoluer en Catalogne. "La dernière saison fut ma meilleure au club. Je me suis bien adapté, je suis heureux et cela se reflète sur mes performances. Je me suis senti plus à l'aise sur le terrain, même si nous n'avons pas gagné les titres que nous voulions. Nous avons vécu des moments incroyables. Nous devons maintenant travailler pour la saison prochaine et ce ne sera que plus positif individuellement et collectivement."