Neymar aurait menacé de quitter le FC Barcelone !

Une dispute entre Neymar et l'entraîneur adjoint du FC Barcelone fait couler beaucoup d'encre. En effet, après cette altercation, le Brésilien a menacé de quitter le club cet été !

C'est Mundo Deportivo qui annonce dans ses colonnes que Neymar menace de quitter le club. Juan Carlos Unzué, adjoint de Luis Enrique et annoncé comme possible futur successeur de ce dernier a lâché une petite phrase : "Si tu continues comme ça, tu finiras comme Ronaldinho". Cette phrase vient critiquer le manque de professionnalisme de Neymar à l'entraînement et qui s'est donc mis l'entraîneur adjoint à dos.



Neymar n'arrête pas avec cette affaire et affirme même que : "S'il reste, je m'en vais", une petite phrase qui permet de remplir les journaux en Espagne mais aussi de relancer la rumeur d'un possible départ de Neymar cet été. Touteois, le Brésilien ne doit pas s'inquiéter, d'après le Mundo Deportivo : Unzué ne sera pas l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine.