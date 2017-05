Navas ne veut pas quitter le Real Madrid

Annoncé sur le départ depuis le début de saison, Keylor Navas ne compte pas quitter le Real Madrid lors du prochain mercato.

"Je veux rester au Real Madrid ces prochaines années. Je me fiche de ce que les gens disent. Je fais juste mon travail. J'ai le soutien des supporters et je me sens apprécié", a indiqué le Costaricain, après la demi-finale retour perdue sur le terrain de l'Atlético (2-1) en C1.