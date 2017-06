Nasri plus proche de la Turquie que de Marseille

Après un prêt au FC Séville cette saison, Samir Nasri ne sait pas encore s'il restera en Andalousie ou si Manchester City va le récupérer pour le placer sur le marché des transferts. Une chose est sûre, son avenir semble s'inscrire loin de l'Etihad Stadium. Deux clubs turcs, à savoir Galatasaray et Besiktas, semblent très intéressés par le profil du milieu de terrain français. Les dirigeants stambouliotes ont visiblement entamé des discussions avec les Citizens et le joueur. Un contrat de trois ans (plus une année en option) aurait été proposé à Nasri par l'un des clubs de la capitale turque. Le Milan AC garde également un oeil sur ce dossier. Sans oublier l'OM qui semble disposé à faire revenir son enfant prodige au pays.