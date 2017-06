Mijatovic, ancien du Real, intermédiaire du Barça pour faire signer Dembélé

Alors que le FC Barcelone veut recruter Ousmane Dembélé pour la saison prochaine. Un ancien joueur du Real Madrid, Pedja Mijatovic, est intervenu dans le dossier pour convaincre l'international français de rejoindre le club catalan.

Alors qu' Ousmane Dembélé a déclaré après le match de la France face à l'Angleterre qu'il ne quittera pas Dortmund pendant l'été, le club catalan pourrait recevoir un petit coup de pouce d'un ancien du Real dans ce dossier avec Predrag Mijatovic. L'été dernier, le jeune international français n'avait pas signé au Barça pour s'engager avec Dortmund, l'homme avait déjà joué un rôle dans les négociations entre les deux parties. Mais le transfert n'avait pas pu être réalisé, Dembélé a traversé une mauvaise période et un imbroglio d'agents qui va pousser dans les prochaines semaines la FFF à sanctionner le Stade Rennais et Ousmane Dembélé. La cause : aucune des deux parties n'ayant informé la LFP du changement d'agent du joueur, avant son transfert au Borussia Dortmund.



Dans un premier temps, le joueur était conseillé par Martial Kodija avant de rompre les relations et de prendre Moussa Sissoko comme agent. Après ce problème réglé, Dembélé avait fait le choix de signer à Dortmund. C'est à ce moment là que le Yougoslave intervient dans le dossier, c'est une personne très influente avec Robert Fernández, dirigeant du FC Barcelone et son ancien coéquipier à Valence, qui a décidé de faire du français la piste principale pour renforcer l'attaque du club catalan pendant l'été. Même si pour le moment la somme de 90 millions d'euros peut bloquer le Barça avant un transfert cet été, le club ne veut pas reproduire la même scène que l'été dernier et veut le joueur.



Le but de Mijatovic dans ce dossier sera donc de réussir à convaincre le Borussia de laisser partir le joueur après seulement une saison au club. Avec l'explosion de Dembélé lors de cette saison, plusieurs clubs sont arrivés pour prendre des renseignements sur le joueur, mais ce dernier garde le Barça en premier choix NP