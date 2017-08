Mesut Özil, la nouvelle arme du Barça ?

Alors que le FC Barcelone cherche actuellement un meneur de jeu pour son équipe dans l'optique de la nouvelle saison, les dirigeants du club seraient intéressés par le profil de Mesut Özil, qui évolue actuellement à Arsenal.

Et si c'était lui le nouveau meneur du FC Barcelone pour la prochaine saison ? Alors que son contrat se termine dans un an avec Arsenal, le joueur ne serait pas opposé à un départ. L'ancien du Real Madrid réfléchit activement sur cette idée.



D'après les informations du média espagnol Don Balon, l'agent de Mesut Özil (28 ans) serait déjà en contact avec les dirigeants du club catalan pour un éventuel transfert. Mais les pistes sont nombreuses pour le club catalan pendant ce mercato et il ne faudrait pas tarder à conclure à seulement deux semaines de la fin du marché des transferts.



Pour le moment le joueur n'a pas prolongé avec les Gunners et souhaite un départ mais les dirigeants des Blaugranas veulent déjà terminer avec les dossiers de Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé avant une possible fin de mercato qui s'annonce folle du côté de Barcelone. Pour rappel, le club dispose d'un gros chèque pour recruter pendant l'été après le transfert de 220 millions d'euros de Neymar au PSG.