Messi veut un joueur du Real au Barça

Lionel Messi, veut du renfort au Barça, pour lui André Gomes ne fait pas le job, alors qu'il a été recruté pour plus de 30 millions d'euros. Il a 5 joueurs en tête...

Selon Don Balon, qui cite 5 noms qui ont été validés par La Pulga, pour le prochain mercato du Barça. Marco Verratti, Thiago Alcântara, Bernardo Silva, Philippe Coutinho et enfin Isco qui serait celui que Messi préfère. Un joueur actuellement au Real Madrid et qui ne s'est jamais vraiment imposé au Real. Mais Florentino Perez, le boss du club de la capitale, a inclut dans tous les contrats une clause pour éviter sa fuite vers le Camp Nou comme l'indique le Mundo Deportivo.





