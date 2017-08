Messi n'a toujours pas prolongé avec le Barça

Alors que le FC Barcelone traverse un été très difficile, la star du Barça qui était pourtant officiellement d'accord avec le club pour prolonger n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat.

Lionel Messi et le Barça avaient annoncé fin juillet un accord pour la prolongation du joueur jusqu'en 2021 avec une augmentation de son salaire qui passera à 35 millions d'euros et une revalorisation de sa clause libératoire à 300 millions d'euros. Mais pour le moment ce contrat entre les deux parties n'est toujours pas signé.



Pep Segura, directeur sportif du FC Barcelone s'est exprimé sur la situation du joueur et a affirmé sur TV3 que ce n'est pas lui qui gère le dossier mais directement le président du Barça, Josep Maria Bartomeu. "Sur la forme, les choses sont claires. Cependant, c'est le président qui pilote directement le dossier, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Juste que Messi est un gagnant, le meilleur du monde, nous en sommes conscients et nous devons lui apporter toute l'aide nécessaire", a-t-il indiqué.



Une affirmation qui a entraîné un vent de panique sur les réseaux sociaux, alors que le président du Barça est lâché par les supporteurs pour le mauvais mercato réalisé mais avec cette information il devient presque un ennemi public en Catalogne. Reste à savoir, la date de l'officialisation de la prolongation de Messi avec son club formateur pour ramener de la tranquillité dans l'institution...