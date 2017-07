Messi : Lune de miel en famille pour la star du Barca

Lionel Messi qui a décidé de renouveler son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2021, profite désormais de sa ville natale où il a épousé Antonella Roccuzzo sa compagne depuis 10 ans, le 30 juin dernier.



C'est autour de leur piscine à Rosario que les jeunes mariés ont décidé de passer leur lune de miel en famille avec leur deux garçons Thiago (4 ans) et Mateo (1 an et demi).