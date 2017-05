Mauvaise nouvelle pour Diego Costa

Artisan du titre de champion obtenu par Chelsea, Diego Costa pourrait effectuer son retour à l'Atletico Madrid. Les Rojiblancos ne fermeraient pas la porte à leur ancien goleador.



Cependant, selon The Independent, le club de la capitale n'aurait pas l'intention de lâcher plus de 25 millions d'euros pour le footballeur de 28 ans. Avec cette somme limitée, on ne voit pas comment la formation de Diego Simeone pourra faire face à la concurrence du marché chinois.