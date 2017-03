Lionel Messi a le coeur brisé

La star du FC Barcelone Leo Messi a envoyé un message sur les réseaux sociaux et un cri d'alerte, appelant pour la paix en Syrie. Le natif de Rosario, est ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF depuis 2010 et toujours engagé sur les causes des enfants défavorisés ou ceux qui souffrent de la guerre.