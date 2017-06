Ce 24 juin 2017 marquait le 30e anniversaire de Lionel Messi. Pour l'occasion, le FC Barcelone a rendu hommage à sa star d'une façon assez inattendue. Le club catalan a compilé les différentes coupes de cheveux de "La Pulga" depuis ses débuts en 2005.





#L30MESSI

👑 Look how much Messi has changed! 👑 pic.twitter.com/nvdNjRwom6