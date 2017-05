Les 3 différences entre Valverde et Luis Enrique

C'est donc Enrnesto Valverde qui va devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone, le club qui va devoir tourner la page de l'ère Luis Enrique. "La fourmi" va devoir reconstruire une équipe qui est en perte de vitesse depuis plusieurs saisons.

"Txingurri" (la fourmi, en basque, son surnom), est depuis hier, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, un défi immense pour l'ancien coach qui a passé quatre ans à Bilbao. Il va devoir reconstruire une équipe, gérer la fin de carrière de plusieurs stars pour cet entraîneur réputé en Espagne. Mais quelles sont les 3 différences principales avec Luis Enrique ?



Un caractère moins volcanique

C'est la différence principale avec l'ancien coach du FC Barcelone, Luis Enrique. Ce dernier était connu pour sa nature très volcanique et n'hésitant pas à dire les vérités en face. Le petit nouveau est bien différent de son prédécesseur, il apparait comme un technicien beaucoup plus calme et qui aime le dialogue avec ses joueurs pour prendre une décision sur le jeu et la vie du groupe. Selon la presse espagnole, l'ancien entraîneur de Bilbao est aussi quelqu'un de plus flexible que Luis Enrique.



Deux systèmes différents

C'est la principale question que se posent les supporters du FC Barcelone après cette nomination. Le fameux système en 4-3-3 peut-il disparaitre pour laisser la place au 4-2-3-1 qu'affectionne particulièrement Valverde. Le Barça est une équipe connue pour avoir un milieu de terrain exceptionnel et pour le moment la question est encore sans réponse. Valverde veut tester avant de prendre sa décision qui sera lourde de conséquences car le système changera aussi pour le centre de formation qui doit évoluer dans le même système tactique que l'équipe première. Une révolution.



Deux ères différentes

L'un aura connu la fin d'un cycle, l'autre va devoir partir d'une feuille "presque" blanche pour écrire une nouvelle page de l'histoire du club catalan. Luis Enrique a essayé de gérer la fin du cycle de domination de l'Espagne et de l'Europe. Alors que son successeur va devoir mettre en place, construire, une nouvelle équipe avec un mercato qui s'annonce très agité, cet été. La pression sera grande sur ses épaules. S'il a fait ses preuves pendant quatre ans au Pays Basque, l'homme de 53 ans entre dans une nouvelle dimension. Invité à gérer une équipe de stars, l'ancien technicien de Valence devra permettre aux Blaugrana de reconquérir la Liga, après le titre décroché par le Real Madrid. N.P