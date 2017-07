Le troisième maillot du Real Madrid présenté

Adidas a ainsi dévoilé le maillot third du Real Madrid pour la saison à venir. La troisième tunique débarque donc ce vendredi 21 juillet et est déjà disponible à la vente. Orné d'un imprimé intégral, le maillot affiche une couleur entre le vert et le bleu, déclinaison surtout de la couleur présente sur les bandes des maillots domicile et extérieur.



OFFICIEL



Le Real Madrid dévoile à son tour son maillot third pour la saison à venir. pic.twitter.com/J1x6q5jMDz — Instant Foot (@lnstantFoot) 21 juillet 2017





Le Real Madrid dévoilé son maillot third 2017-18 pic.twitter.com/l9xf0mOxsp — Foot Mercato (@footmercato) 21 juillet 2017