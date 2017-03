Le Real veut garder la tête

Le Real Madrid affronte, ce soir (21h30), Las Palmas pour le compte de la 25ème journée de Liga. Un match important pour garder la tête du championnat et essayer de ne pas réaliser la même prestation que celle de dimanche face à Villarreal.

Garder la première place du championnat, c'est l'objectif du soir pour les hommes de Zinedine Zidane, face à Las Palmas, 13ème de la Liga. L'ancien du Real, Jesé et ses coéquipiers voudront prendre le large avec la zone rouge pour assurer tranquillement la fin de saison dans le championnat. Pourquoi ne pas réaliser une belle prestation à Madrid pour assurer le maintien en Liga, une mission qui sera compliquée mais pas impossible.

Prendre exemple sur Villarreal et Valence qui ont réussi à mettre en difficulté le Real Madrid en moins d'une semaine. Le Real a failli perdre la tête de la Liga, dimanche, après la victoire du Barça face à l'Atletico et leur frayeur face à Villarreal.

Pour le match de ce soir, Zidane a convoqué un groupe de 19 joueurs. Il a décidé de ménager son milieu de terrain brésilien Casemiro, qui enchaîne les matches ces dernières semaines. Le reste du groupe est le même que celui qui est allé s'imposer à Villarreal, dimanche dernier (2-3).









NP