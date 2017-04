Le Real veut enfoncer Gijón, le Barça doit rebondir

32e journée de Liga ce week-end avec le Real Madrid qui se déplace à Gijón à 16h15, quelques heures plus tard, le FC Barcelone recevra la Real Sociedad, deux matchs important à une semaine du Clasico.

Encore un duel à distance ce week-end en Liga avec le Real Madrid qui se déplace à Gijón à 16h15 ce samedi avant le match du Barça à domicile face à la Real Sociedad. Deux matchs importants avant le Clasico de samedi prochain qui sera la finale pour le titre du championnat. Après la victoire face au Bayern Munich en Ligue des Champions, les joueurs de Zinedine Zidane ne veulent pas lâcher le titre à quelques semaines de la fin de la Liga. Après le match de mercredi, Zinedine Zidane a perdu quelques hommes dans la bataille. Trois joueurs cadres ont été légèrement touchés. Légèrement blessé, Ronaldo, Benzema et Casemiro devraient donc être laissés au repos ce week-end lors de la rencontre contre le Sporting Gijon. CR7 souffre d'une petite douleur à la tête, Casemiro, blessé au genou et Bale était sorti à cause d'une gêne musculaire. Avec quelques jours de repos, les trois joueurs devraient être prêts pour la rencontre retour et surtout dans l'optique du Clasico.



Quelques heures plus tard, le FC Barcelone défiera la Real Sociedad pour le choc de cette 32e journée. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas le droit à l'erreur après deux défaites consécutives, les joueurs doivent absolument réagir devant leur public qui est très inquiet et espère une deuxième remontada cette semaine en Ligue des Champions face à la Juve. Une remontada, il faudra aussi en réaliser une pour le championnat et espérer revenir sur le Real Madrid dans ce sprint final. Une défaite ou un match nul face à la Real Sociedad et le titre serait perdu pour le Barça. Un échec en Liga et en Ligue des Champions sonnerait presque la crise au sein du club catalan.