Le Real soutient Ronaldo pour son affaire de fraude

Cristiano Ronaldo est dans la tourmente depuis quelques heures. Accusé de devoir près de 14,7 millions d'euros au fisc espagnol, son club du Real Madrid a tenu à le soutenir dans cette épreuve.

"Le Real Madrid affiche sa pleine confiance à son joueur Cristiano Ronaldo, qui nous comprenons bien a agi conformément à la loi en respectant ses obligations fiscales. Cristiano Ronaldo a toujours montré depuis son arrivée au Real Madrid, en juillet 2009, une volonté claire de remplir ses obligations fiscales. Le Real Madrid est tout à fait convaincu que Cristiano Ronaldo prouvera son innocence dans ce processus. Le Real Madrid attend que la justice agisse le plus rapidement possible et démontre dès que possible son innocence." Explication du Real Madrid dans un communiqué.