Le Real sort le chéquier pour un jeune français

C'est un gros coup pour le Real Madrid qui vient de casser sa tirelire pour un jeune français, considérer comme une pépite en Espagne. L’été dernier, l'OL voulait le recruter avant de choisir Rybus. Son nom a même été évoqué cet hiver à Marseille.

Theo Hernandez est considéré comme un futur prodige en Espagne, il impressionne le pays depuis plusieurs mois en Liga. D'après Marca, le Français devrait être un joueur du Real Madrid dès le prochain mercato. Le club Merengue serait tombé d'accord avec le défenseur de l'Atlético prêté à Alavés cette saison et devrait verser les 24 M d'euros de sa clause libératoire. À 19 ans, il réalise une très bonne saison, ce puissant ailier est devenu l' une des sensations de Alaves et du championnat d'Espagne.



L'international U19, natif de Marseille qui a récemment été pisté par l'OM et l'OL, va signer un contrat de 6 années avec le champion d'Europe. D'après le journal, Manuel Garcia Quillon, l'agent du joueur, a lui-même annoncé à l'Atlético Madrid que le club voisin va payer la clause du joueur. Un changement de dimension pour le jeune joueur qui charme Zinedine Zidane depuis plusieurs mois.



NP