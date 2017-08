Le Real, sans Ronaldo, veut déjà mettre KO le Barça

23h - Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu ce mercredi soir pour le match retour de la finale en Super Coupe d'Espagne. Avec la victoire 3-1 lors du match aller le Real part favori de la rencontre. Mais sans CR7, le Barça veut faire tomber le champion d'Espagne à la maison pour remporter le premier trophée de la saison.

Deux clasico pour débuter la saison, les amateurs de football ne pouvaient pas rêver un meilleur début. Après la première manche remportée par le Real Madrid au Camp Nou (3-1), les champions d'Espagne veulent gérer le match retour pour remporter le premier trophée de la saison. Un deuxième match qui va permettre de faire une étude plus sérieuse des forces en présence pour la nouvelle saison de Liga.



Le Barça inquiète depuis le début du mercato, avec l'arrivée de Paulinho cette semaine, les supporters ne sont pas contents et demandent de plus en plus la démission du président. Même si ce n'est qu'un détail, cela montre l'ambiance autour du club depuis la fin mai. En conférence de presse, Sergio Busquets a regretté le départ de Neymar au PSG et concède volontiers que le FC Barcelone a perdu gros. Même une victoire en Super Coupe ce mercredi soir ne changera rien, le Barça va devoir se renforcer avant la fin du mercato. Plusieurs pistes sont étudiées avec Coutinho et Dembélé mais les fans continuent de s'inquiéter car pour le moment les deux joueurs sont bloqués par les clubs qui ne veulent pas vendre face à des offres timides du club catalan. Ce soir, un absent de taille pour le Barça, Andrés Iniesta, touché à la cuisse, est forfait pour affronter le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne retour.







A la maison, le Real Madrid va juste devoir gérer ce match, sans Cristiano Ronaldo expulsé lors du match aller, le Real se présente comme le grand favori de la saison. Comme pour ce match, une statistique montre la puissance du Real, le club n'a jamais perdu un match de Supercoupe d'Espagne à domicile contre le FC Barcelone.