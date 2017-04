Le Real répond au Barça dans l'heure

Le Barça écrase Osasuna 7-1 ? Qu'à cela ne tienne. Le Real Madrid s'impose dans la foulée 6-2 à La Corogne ! A l'issue de la 34e journée de la Liga, c'est le statu quo : égalité entre les deux clubs avec un match de retard pour Zidane et ses hommes. Le titre ne va tenir qu'à un fil cette saison en Liga. Rappelons qu'en cas d'égalité, le FC Barcelone bénéficierait de la différence de buts particulière grâce à son succès à Santiago-Bernabeu dans le Clasico. Les buteurs madrilènes du soir : Morata (1e), James Rodriguez (14e, 66e), Lucas Vasquez (44e), Isco (77e) et Casemiro (87e).





Rappel des enjeux d'avant-match

Le Real Madrid peut tout perdre ce soir au cours de son déplacement sur la pelouse du Deportivo la Corogne. Les hommes de Zinedine Zidane n'ont pas le droit à l'erreur, car dans le même temps le FC Barcelone accueille Osasuna en grande difficulté en championnat. Sauf catastrophe les Catalans devraient s'imposer à domicile. Ce qui veut dire que le Real doit suivre le même chemin que les Blaugranas.



Dimanche les Merengues ont perdu le clasico, ce qui a permis au FC Barcelone de revenir. Le Real Madrid n'a donc pas le droit à l'erreur ce soir car sinon le titre pourrait bien échapper une fois de plus aux coéquipiers Cristiano Ronaldo. Justement ce soir, le Portugais ainsi que le Gallois, Gareth Bale sont forfaits. Zidane devra donc faire sans ses deux stars.



Cette saison, La Corogne actuellement 16e aime les gros. En effet, le Deportivo a déjà battu le FC Barcelone il y a quelques mois. Aujourd'hui le Real ne veut pas suivre le même exemple car une mauvaise opération et les Madrilènes pourraient définitivement perdre le titre de champion. Les partenaires de Karim Benzema vont se retrouver face à une équipe qui joue encore son maintien et qui n'aura absolument rien à perdre, la pression est donc sur les épaules du club de la capitale.



Malgré tout, le Real partira largement favori et ce n'est pas les stats qui vont prouver le contraire. Les Galactiques sont invaincus depuis 4 matchs du côté du Riazor de la Corogne. Sur les 56 derniers matchs en Liga, ils ont toujours marqués au moins un but. Au match aller, c'est Sergio Ramos qui avait permis au Real de s'imposer dans le temps additionnel. Cette fois-ci le capitaine merengue ne sera pas là à cause de son carton rouge dans le clasico.





Ronaldo-Ramos absents, un symbole pour le titre ?



Le Real Madrid doit vraiment montrer sa force de caractère ce soir. Avec un match à 21 h 30, les Galactiques seront certainement au courant de la performance du Barça qui joue 2 h plus tôt avant d'entrer sur la pelouse du Riazor. De quoi mettre une pression de tous les instants. Privé de Ramos et Ronaldo, Zinedine Zidane devra trouver la bonne composition d'équipe et ne pas déséquilibrer son équipe.



Ce soir, le technicien français devrait aligner une défense centrale avec Nacho et Varane qui revient de blessure. Malgré tout, selon les stats, le Real encaisse deux fois moins de buts quand son capitaine n'est pas sur le terrain. Une bonne nouvelle pour une charnière centrale qui n'a joué que très peu de matchs ensemble cette saison.



Rappelons qu'au classement le Real est deuxième avec 75 points tout comme le FC Barcelone qui possède une meilleure différence de buts. Attention les Madrilènes ont un match en retard à jouer sur la pelouse du Celta Vigo, un match qui pourrait ne pas servir à grand chose en cas de résultats négatifs ce soir.



Greg Zerbone