Le Real Madrid a failli perdre la tête

Certes, le Real Madrid accuse deux matches de retard sur le FC Barcelone. Mais ce dernier s'était provisoirement emparé de la tête après son festival à Alaves (0-6). Madrid devait donc s'imposer à Osasuna en soirée. Et ce ne fut pas chose aisée. Rejoint au score après le but de Cristiano Ronaldo (24e), le club merengue l'a finalement emporté grâce à Isco (62e) et Lucas Vazquez (93e). La Maison Blanche de Zinedine Zidane compte toujours avec un point d'avance, avec deux matches de moins que les Blaugrana.