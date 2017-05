Le Real accueille Séville, le Barça à Las palmas

C'est peut-être un week-end décisif pour le titre en Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone jouent en même temps. Le Real reçoit Séville alors que de son côté, le Barça se déplace sur la pelouse de Las Palmas. Griezmann et ses coéquipiers, éliminés de la Ligue des Champions cette semaine, devront rebondir face au Bétis Séville.

C'est un duel à distance qui aura lieu ce dimanche soir à 20h00 entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La course au titre passe obligatoirement par une victoire ce week-end avec le Real Madrid qui reçoit le FC Séville, Jorge Sampaoli a une seule envie dans cette fin de saison privé le Real Madrid du titre de la Liga pour l'offrir sur un plateau au Barça.



Le quatrième de la Liga veut donc réaliser le coup parfait au Santiago Bernabeu. Après la qualification en finale de la Ligue des Champions, les hommes de Zinedine Zidane vont devoir rester concentrés dans la course à la Liga qui était l'objectif du début de saison. Le Real Madrid possède toujours un match en retard sur la pelouse de Vigo, mais une défaite face à Séville donnerait presque le titre à l'ennemi catalan.



De son côté le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Las Palmas pour enchaîner avec une nouvelle victoire. Le Barça veut sauver sa saison en gardant le titre et surtout mettre à terre le Real, leader durant une bonne partie de la saison et qui pourrait s'écrouler dans ce sprint final.



Dans les autres rencontres, le Betis Séville reçoit l'Atlético Madrid qui doit conserver sa 3e place avec une victoire sur le Bétis. Alors que Villarreal, jouera à la maison face au Deportivo et doit enchaîner avec un succès pour conserver sa 5e place.