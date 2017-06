Le parquet de Madrid poursuit Cristiano Ronaldo

Le parquet de Madrid accuse Cristiano Ronaldo de fraude fiscale. Le joueur du Real Madrid est poursuivi pour des infractions commises entre 2011 et 2014.

Après Messi, le parquet de Madrid a décidé de poursuivre Cristiano Ronaldo. Dans la lettre adressée à la Cour d'instruction, le procureur chargé de l'enquête contre quatre infractions commises contre le Trésor entre 2011 et 2014 et impliquant une fraude fiscale d'un montant de 14,768,897 euros.



Le Procureur souligne que le joueur en a profité pour créer une structure d'entreprise en 2010 pour cacher des revenus générés en Espagne par des droits. Considérant l'infraction comme "volontaire" et "conscient".



Cristiano Ronaldo, le joueur du Real "a profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l'image, ce qui suppose un non-respect volontaire et conscient de ses obligations fiscales en Espagne", indique le parquet dans un communiqué.