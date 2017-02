Le FC Séville s'impose dans la douleur à Las Palmas

Le FC Séville s'est imposé sur le terrain de Las Palmas (1-0), dimanche, pour le compte de la 22e journée de Liga. L'équipe de Jorge Sampaoli a dû attendre la 80e minute, et le but de Joaquin Correa, pour l'emporter. Au classement, le club andalou est troisième avec deux points de retard sur le FC Barcelone et trois unités de moins que le Real Madrid, qui a deux matches de moins.