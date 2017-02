Le FC Séville était aussi en compétition pour Payet

Pour son dernier mercato réalisé pour le FC Séville, Monchi voulait frapper un grand coup, ce mois de janvier. Trois recrues sont finalement arrivées : Stevan Jovetic, Walter Montoya et Clément Lenglet. Sur les ondes de la Cadena Ser, le directeur sportif andalou a révélé qu'il avait bien tenté de recruter Dimitri Payet.



"Nous avons réellement essayé de récupérer Payet, mais la chose était impossible, car il y avait un conflit entre les clubs, on a essayé d'être un intermédiaire pour résoudre le problème, mais à la fin un accord a été conclu entre l'Olympique de Marseille et West Ham. la chose positive est que grâce à la marque du FC Séville, je peux essayer des choses impossibles", a-t-il expliqué.