Le FC Séville doit rester dans le peloton de tête

La 25ème journée de Liga se poursuit ce soir avec la réception de l’Atletic Bilbao pour les petits Frenchies du FC Séville. Un match à gagner pour rester au contact des deux ogres du championnat, le Real Madrid et le FC Barcelone. Coup d’envoi à 21 h 30.









Une victoire, c'est l'objectif principal du club andalou ce soir. Avec la venue de Bilbao, les Sévillans devront être appliqués et prendre le match par le bon bout face à une équipe basque qui reste sur une élimination en Europa League face aux chypriotes de l'Apoel Nicosie, il y a une semaine. Actuellement 8ème du classement avec 38 unités, le club du Français Aymeric Laporte devrait se déplacer avec l'envie de réaliser un coup sur la pelouse de Sanchez-Pizjuan.



Côté français, le milieu de terrain Steven N'Zonzi suspendu et le défenseur central, Clément Lenglet devraient manquer à l'appel. Pour les Basques, sauf surprise, Aymeric Laporte ne devrait pas fouler la pelouse pour cause de blessure.







Grégory Zerbone