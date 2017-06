Le FC Barcelone prolonge une pépite avec une énorme clause libératoire

Le club catalan a annoncé ce mercredi après-midi, la prolongation de Carles Aleñá pour les trois prochaines saisons. Il évolue actuellement avec l'équipe B.

"Le FC Barcelone et le joueur Carles Aleñá ont trouvé un accord pour la prolongation de son contrat pour les trois prochaines saisons. Et s'il vient à faire partie de l'équipe première, la durée de son bail sera prolongée de deux années supplémentaires. Et la clause libératoire passera à 75 M€".