Le deuxième meilleur buteur du Real Madrid en route pour Milan ?

Il réalise une très belle saison avec le Real Madrid et pourtant son nom est annoncé au Milan depuis plusieurs semaines. Deuxième meilleur buteur du club cette saison, Alvaro Morata aurait accepté l'offre de Milan.



C'est une information de la Gazetta Dello Sport, qui annonce dans son édition que Alavaro Morata aurait accepté l'offre de l'AC Milan pour la saison prochaine. D'après le journal, le club serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant du Real Madrid. Cette saison il était la doublure de Karim Benzema et pourtant il termine deuxième meilleur buteur du club avec 20 buts derrière Cristiano Ronaldo. D'après le journal, l'AC Milan pourrait lui verser un salaire de 7,5 millions d'euros par an.



Le journal espagnol, AS, affirme dans son édition du jour, que Zinedine Zidane ne veut pas laisser partir le joueur et essaye de convaincre Morata de rester au Real Madrid la saison prochaine. Mais pour Morata il y a un énorme point positif dans le dossier de l'AC Milan, il pourrait devenir la star de l'équipe qui est actuellement en train de se reconstruire.NP