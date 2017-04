Le derby Espanyol - Barça, c'est maintenant !

C’est un match important de la 35e journée de Liga, le derby entre les deux équipes de Barcelone. Le Barça est sera sous la pression du Real Madrid qui s'est imposé face à Valence.





Chaque Week-end c'est la même musique, qui terminera leader du championnat à la fin de la journée. Une fois le Real, une fois le Barça cette Liga est indécise et le restera encore pour quelques semaines avant le match en retard du Real Madrid sur la pelouse du Celia Vigo.



Sur la pelouse du voisin, Messi et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur et doivent absolument prendre les trois points une semaine après la victoire dans le Clasico et après une belle semaine avec la victoire en championnat face à Osasuna. Deux matchs compliqués qui arrivent pour le Barça, celui de l'Espanyol et celui de Villarreal qu'il faudra bien négocier pour entamer le sprint final. "C'est un match qui donne de l'énergie à de nombreux joueurs, cimente l'équipe et est important en fin de saison", a affirmé l'entraîneur du Barça. Avec un match de plus que le Real Madrid, les Catalans, qui vont récupérer Neymar après 3 matches sans la star, n'ont pas le droit à un faux pas.



Avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs, les hommes de Luis Enrique sont favoris pour cette rencontre mais attention à cette belle équipe de l'Espanyol Barcelone. 9e au classement avec deux victoires sur les 5 derniers matchs, les hommes de Sánchez Flores veulent finir cette saison avec un exploit dans le tableau de chasse, battre le FC Barcelone dans le sprint final pour la Liga pourrait en être un.



N.P