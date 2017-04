Le Barça veut rester sur le dos du Real

C'est encore un duel à distance qui va se produire ce week-end en Liga. Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alavés à 16h15 dimanche. Quelques heures plus tard, le FC Barcelone se déplacera sur la pelouse de Grenade à 20h45.

Les deux grands d'Espagne sont au coude-à-coude avant les matchs de dimanche. Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alavés pour mettre la pression sur le FC Barcelone qui ne jouera que quelques heures plus tard du côté de Grenade. Connaître le résultat de son adversaire direct peut paraître comme un avantage, mais se présente dans ce sprint final pour le titre en Liga, comme un inconvénient pour les hommes de Luis Enrique qui se retrouvent dans le rôle du chasseur pour cette fin de saison. Bonne nouvelle pour les deux clubs, les deux coachs ont affirmé cette semaine avoir récupéré une partie de leurs blessés.



Ce week-end, le Real Madrid devra faire très attention à cette équipe d'Alavés qui est redoutable cette saison et qui produit du très beau jeu en Liga. Une équipe 10 ème du championnat et qui représente un peu la surprise cette saison. Les Blancs ne peuvent pas perdre ce match crucial dans la course finale. Comme le Barça, le Real Madrid possède un gros calendrier, la semaine prochaine aura lieu à domicile, le derby face à l'Atlético avant de recevoir dans trois semaines le FC Barcelone pour la finale du championnat.



Compos probables

Real Madrid : Casilla, Carvajal, Varane, Marcelo, Sergio Ramos, Kroos, Isco, Modric, Bale, Cristiano Ronaldo et Benzema.



Alavés : Pacheco, Theo, Feddal, Laguardia, Femenía Gómez Ibai, Krsticic, Camarasa, Manu Garcia, Toquero et Deyverson



Quelques heures après ce match, les Catalans seront sur la pelouse de Grenade pour garder la deuxième place du championnat et surtout rester au contact du Real. Face au 19ème de la Liga, il n'y a pas beaucoup de risques pour le Barça même si ce match possède l'ensemble des caractéristiques d'une rencontre piège. Une seule mission pour les coéquipiers de Messi, la victoire. Le Barça devra maintenant guetter jusqu'à la fin de saison le faux pas de l'éternel rival dans ce duel à distance.