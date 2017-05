Le Barça, un "soutien total" pour Messi

Le FC Barcelone a publié un communiqué à la suite de la confirmation de la peine de 21 mois de prison prononcée à l'encontre de Lionel Messi.



"Le club réitère encore une fois son soutien total à Leo Messi, son père Jorge Messi et sa famille. Cet après-midi (hier), le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a contacté la famille du joueur pour communiquer ce soutien. La famille a été très reconnaissante, non seulement pour le geste d'aujourd'hui, mais aussi pour le soutien que le joueur et sa famille ont reçu du club tout au long de ce processus. Le club continuera à supporter Leo Messi, son père et sa famille", peut-on lire sur le site internet du Barça.