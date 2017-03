Le Barça rend hommage à Enrique en écrasant le Celta Vigo

Le FC Barcelone a étrillé le Celta Vigo (5-0), samedi lors de la 26e journée de Liga, pour ce qui constituait le premier match depuis l'annonce du départ prochain de Luis Enrique. Lionel Messi (24e, 64e), Neymar (40e), Ivan Rakitic (57e) et Samuel Umtiti (61e) ont permis aux Blaugrana de reprendre les commandes du classement, avec un point d'avance sur le Real Madrid qui avait dominé Eibar un peu plus tôt (4-1). Avec un tel résultat, le Barça éliminerait le PSG dans quatre jours...





Le contexte d'avant-match

Trois jours après sa belle victoire face au Sporting Gijon (6-1), le FC Barcelone reçoit le Celta Vigo. Un match comptant pour la 26ème journée de Liga, capital dans la course au titre. Un match également particulier pour Luis Enrique qui vient d'annoncer son départ en fin de saison. Coup d'envoi à 20 h 45.



L'annonce choc cette semaine du côté du Barça a été sans l'ombre d'un doute, la décision prise par Luis Enrique de quitter son poste d'entraineur. Une affirmation qui a pu surprendre et qui pourrait bien jouer dans la fin de saison du Barça.



Le technicien Catalan ne fait plus l'unanimité auprès du vestiaire et le divorce est consommé avec les Messi, Suarez ou Neymar.



Malgré tout, les Blaugranas et le technicien espagnol ont le même objectif.

Ils sont à la lutte pour le titre avec leur meilleur ennemi à savoir le Real Madrid, qui a néanmoins un match en retard contre le Celta Vigo. Et justement comme le hasard fait bien les choses, c'est l'équipe de l'ancien joueur d'Evian TG, Daniel Wass qui pourrait bien jouer les arbitres de ce duel.



En effet, Le Barça devra se montrer conquérant pour empocher les trois points face à une formation du Celta qui pointe à la dixième place au classement à 7 longueurs de la 6ème position.





Un test grandeur nature avant Paris



Ce match sera également un vrai test pour les Catalans avant de s'attaquer au Paris Saint-Germain en 8ème de finale retour de la Ligue des champions la semaine prochaine. Et comme Luis Enrique l'a indiqué, il souhaite se consacrer à 100% à sa fin de saison. Message reçu pour la MSN et l'équipe Catalane ? Début de réponse, samedi après-midi au Camp Nou.







GZ



Les matchs du week-end en Liga

Betis Séville - Real Sociedad

Leganès - Grenade

Eibar - Real Madrid

Villarreal - Espanyol

Sporting Gijon - Deportivo

Atletico Madrid - Valence

Las Palmas - Osasuna

Athletic Bilbao - Malaga

Alaves - FC Séville