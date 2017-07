Le Barça remporte le premier Clasico de la saison

Le FC Barcelone a remporté l'International Champions Cup dans la nuit de samedi à dimanche grâce à son succès face au Real Madrid (3-2). Neymar s'est encore illustré lors de cette rencontre.

Le premier Clasico de la saison 2017-18 aura été spectaculaire et les Blaugrana ont fini par l'emporter à Miami. Lionel Messi a ouvert la marque rapidement (3e) avant que Rakitic ne double la mise sur une première passe décisive de Neymar.



Les Merengue ont d'abord réduit le score par Kovacic (14e). Toujours en première période, Asensio a permis au Real Madrid de revenir à hauteur des Catalans mais Piqué a finalement donné un avantage décisif aux protégés d'Ernesto Valverde après un nouveau caviar de Neymar sur coup franc (50e).



Une rencontre très serrée qui annonce une grande saison et toujours une aussi grande rivalité entre les deux grands d'Espagne. Le Real Madrid pourra prendre sa revanche à partir du 13 août prochain au cours de la finale aller de la Supercoupe d'Espagne.



En championnat les deux clasicos auront lieu le 20 décembre prochain lors de la 17e journée au stade Santiago Bernabeu. Le second se déroulera au Camp Nou le 6 mai, pour le compte de la 36e journée de Liga.