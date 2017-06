Le Barça relance la piste Dembélé

Un gros départ se prépare-t-il, du côté du FC Barcelone ? Toujours est-il que les Catalans sont de retour sur la piste Ousmane Dembélé, selon le Mundo Deportivo.



Âgé de vingt ans, ce dernier a réalisé une grosse saison, sous les couleurs du Borussia Dortmund, avec qui il a inscrit 6 buts et délivré 12 passes décisives en 32 rencontres de Bundesliga.



Pour rappel, l'international français avait refusé une proposition barcelonaise, l'an passé, estimant qu'il ne jouerait pas suffisamment pour continuer à progresser. Il rêverait néanmoins de revêtir la tunique blaugrana et ne verrait aujourd'hui pas un départ du BVB d'un mauvais oeil, alors que Thomas Tuchel est parti et que Pierre-Emerick Aubameyang s'apprête à l'imiter.



Il reste à savoir si les Barcelonais seront en mesure de financer un tel transfert, alors que leur budget est déséquilibré par une masse salariale toujours plus importante et qu'ils peinent à offrir le salaire demandé par Lionel Messi pour prolonger.