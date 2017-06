Le Barça rapatrie Deulofeu en Catalogne (off.)

Sur Twitter, le FC Barcelone a annoncé que le club va rapatrié Gerard Deulofeu (23 ans) en activant son option de retour à 12 millions d'euros. Pour le moment l'avenir du joueur n'est pas encore connu mais il pourrait être revendu par le club catalan, aujourd'hui au Barça il est barré par le trio d'attaque et ne peut donc pas évolué au FC Barcelone. Il est maintenant sous contrat avec le club jusqu'en 2019.





[BREAKING NEWS] Barça exercise their buy-back clause for Gerard Deulofeu. More information 👉 https://t.co/6TJdJfUWKF #FCBlive pic.twitter.com/GYLqlrr78G