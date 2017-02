Le Barça n’a pas le droit à l’erreur

Gros match cet après-midi du côté de la capitale espagnole. L’Atletico Madrid reçoit le FC Barcelone pour le compte de cette 24ème journée de Liga. Après la victoire du FC Séville hier dans le derby face au Betis, le Barça est troisième du championnat et doit absolument gagner pour rester au contact du Real qui joue ce soir du côté de Villarreal.



Une victoire impérative pour le FC Barcelone cet après-midi sur la pelouse de l'Atletico. Si les hommes de Luis Enrique ne veulent pas se faire distancer au classement pas le Real et Séville, il faudra s'imposer et avec la manière face à une équipe de Madrid plus en forme en ce début d'année 2017. Une victoire pour aussi reprendre la première place du classement pendant quelques heures et mettre une énorme pression sur le Real Madrid qui jouera ce soir du côté de Villarreal (1 match en moins pour le Real). Une rencontre importante car une défaite ce dimanche, sonnerait presque la fin de Luis Enrique au Barça et les chances pour obtenir le titre à la fin de la saison seraient presque réduites à zéro.

Le FC Barcelone a beau connaît un passage à vide ces derniers temps, mais pour l'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone : "Barcelone reste la meilleure équipe du monde et tout dépend toujours de ce qu'ils sont prêts à faire sur le terrain". Pour le déplacement sur la pelouse de l'Atlético Madrid cet après-midi, Luis Enrique, l'entraîneur du Barça, devra se passer d'Arda Turan et Javier Mascherano. "On ne peut pas se rater" ou encore "On joue la Liga", voilà les propos de plusieurs joueurs du Barça dans le vestiaire, selon El Mundo Deportivo. La défaite du Real Madrid cette semaine face à Valence permet au Barça de croire encore au titre de champion. Il faudra que ce dimanche Messi et ses coéquipiers s'imposent pour renforcer cet espoir de devenir champion d'Espagne après une saison très moyenne. L'argentin devra continuer sur ces bonnes performances face à l'Atletico, puisque c'est la 2e équipe contre laquelle il a le plus marqué avec 26 buts en 33 matches (27 contre Séville).



Le groupe du Barça : Ter Stegen, Cillessen - Pique, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, A.Iniesta, Suarez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Alcacer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti et Mathieu.



