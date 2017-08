Le Barça fond sur Dybala

Pour remplacer au plus vite Neymar, le FC Barcelone active plusieurs pistes. Celle menant à l'Argentin de la Juventus, Paulo Dybala, semble la plus sérieuse.

Selon les informations communiquées par le Mundo Deportivo, la Juventus de Turin a revu sa position concernant le possible transfert de Paulo Dybala (23 ans) au FC Barcelone. Les dirigeants de Vieille Dame seraient aujourd'hui disposés à négocier avec le club catalan. L'opération pourrait inclure des joueurs, puisque les Turinois en pincent notamment pour André Gomes (24 ans) et Rafinha (24 ans).



Pour rappel, l'attaquant argentin a notamment inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives en 31 matchs de Serie A, la saison passée.



Après s'est fait chiper Neymar par le PSG, le Barça doit réagir très vite. Les autres pistes avancées ces derniers jours évoquent le Monégasque Kylian Mbappé ou le Colchonero Antoine Griezmann mais aucun des deux Français ne sera facile à déloger. Celle menant à Dybala semble la plus crédible.