Le Barça dévoile son maillot extérieur

Le FC Barcelone vient de dévoiler le nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. La couleur principale du maillot Nike, qui sera en vente à partir du 1er juillet, est un bleu vif et polarisé.



Voici le communiqué du club :

"Cette nouvelle tenue reprend les célèbres couleurs bleu et grenat, en intégrant la technologie Aeroswift qui lui permet un rendement inégalable. Elle est pleine de détails contemporains.

La couleur principale du maillot est un bleu vif et polarisé, avec des détails dans le col, inspirés de l'histoire du Club. On y retrouve notamment le drapeau catalan, la 'Senyera'. Dans la partie intérieure du maillot, les mots 'Força' et 'Barça' sont inscrits sur chaque manche.

Les zones du maillot qui sont recouvertes d'un tissu spécial apportent un subtile patron géométrique qui améliore la qualité et s'adapte parfaitement aux mouvements des joueurs."