Le Barça demande à Messi de convaincre Neymar de ne pas partir

Alors que la rumeur d'un départ de Neymar pour le PSG reste d'actualité, le FC Barcelone a tenté un coup de poker pour retenir la star brésilienne.



Le quotidien catalan Sport confirme ce dimanche que Lionel Messi et Luis Suarez ont été briefés par leurs dirigeants pour tenter de retenir leur coéquipier. Le quotidien précise la teneur de la discussion entre les trois attaquants du FC Barcelone. L'Argentin et l'Uruguayen ont visiblement multiplié les arguments pour persuader Neymar qu'un départ pour la capitale française ne serait pas forcément une bonne chose pour sa carrière.



La discussion aurait duré plus d'une heure et les deux joueurs auraient insisté sur le palmarès que peut lui offrir le club catalan. Si certaines sources sont désormais convaincues que l'international brésilien restera finalement en Liga cet été, le joueur est resté silencieux à propos de son avenir à l'issue de la victoire de son équipe contre la Juventus Turin (2-1), en match de préparation. Tant que Neymar n'affirme pas qu'il va rester en Catalogne, le PSG peut toujours rêver...