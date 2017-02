Le Barça corrige tranquillement l'Athletic Bilbao

Sans délivrer une prestation particulièrement impressionnante, le FC Barcelone s'est largement imposé face à l'Athletic Bilbao (3-0), samedi pour le compte de la 21ème journée de Liga. Paco (18e), Messi (40e) et Vidal (67e) ont marqué. Le Barça revient provisoirement à un point du Real Madrid qui se déplace dimanche soir à Vigo.

🔵🔴 It's all over! Barça take it with goals from Alcácer, Messi & Vidal 👏👏👏 #FCBLive #FCBAthletic pic.twitter.com/4N1l81hHuh