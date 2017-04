Le Barça corrige Séville

Le FC Barcelone a mis la pression sur le Real Madrid en corrigeant mercredi soir le FC Séville (3-0), à l'occasion de la 30e journée de Liga. Les Blaugrana ont plié l'affaire dès la première période grâce à des buts de Luis Suarez (25e) et Lionel Messi (28e, 33e). En attendant la prestation de la Maison Blanche sur le terrain de Leganés, le Barça s'empare de la première place avec un point d'avance. Sans succès depuis cinq rencontres, l'écurie andalouse de Jorge Sampaoli est quatrième, à trois longueurs de l'Atletico Madrid.



L'avant-match

C'est un match très important de la 30ème journée de Liga, ce soir au Camp Nou, le deuxième qui reçoit le quatrième, un choc très important dans ce sprint final du championnat. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas le droit à l'erreur, une défaite face à Séville et les espoirs de titre s'envoleraient. Séville joue aussi très gros face au Barça et doit absolument tenir le rythme de l'Atletico qui s'est imposé hier soir face à la Real Sociedad 1-0.



C'est peut-être le premier gros match de cette semaine pour déterminer le futur champion d'Espagne, avant le derby de Madrid samedi, le Barça joue gros ce soir. Un match déterminant dans la course au titre pour le FC Barcelone, actuellement deuxième de la Liga avec 66 points, et veut absolument doubler le Real Madrid dans cette folle course finale pour décrocher le titre suprême. Une course qui aura comme dernière étape le classico, le 23 avril prochain au Santiago Bernabeu. Une victoire du Barça face à Séville permettrait de mettre la pression sur le Real Madrid qui jouera plus tard dans la soirée face à Leganés. Chaque journée, les deux équipes essayent de se distancer mais pour le moment les joueurs ne lâchent pas. La défaite ce soir pour le FC Barcelone est interdite et la "MSN" sera chargée de faire le travail et continuer sur cette bonne forme, 26 buts en six matchs et cinq victoires sur le mois de mars et début avril. Un choc qui sera marqué par le retour de suspension de Leo Messi.



Séville veut se relever

Cinq matchs sans victoire et une élimination en Ligue des Champions, c'est le mauvais bilan du mois de mars pour les hommes de Jorge Sampaoli. Une rencontre parfaite face aux Catalans pour revenir dans le coup et essayer d'atteindre l'objectif de cette troisième place actuellement occupée par l'Atletico Madrid. Un match qui sera aussi observé de près par les amateurs de football, sur le banc du FC Séville, se trouve peut-être le futur entraîneur du Barça.



