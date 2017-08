Le Barça confirme officiellement ses envies de recruter Coutinho et Dembélé

C'est donc la première fois depuis le début du mercato qu'un membre officiel du FC Barcelone confirme devant la presse que le Barça veut s'attacher les services des deux joueurs.

"Il faut que nous aidions l'équipe avec des renforts et que ces derniers soient là dans les prochains jours. Nous sommes en train de discuter des conditions pour Coutinho et Dembélé. Ils sont proches", a déclaré Pep Segura, manager sportif du club, à la fin du match face au Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, ce mercredi soir.



Peut-être une solution aussi pour le club afin de rassurer ses supporters qui deviennent de plus en plus inquiets de la situation autour de l'institution du football catalan.



"Nous espérons qu'ils seront joueurs du Barça pour cette nouvelle saison", a aussi indiqué le dirigeant sur la chaîne TV3. Une sorte de mise au point sur le mercato du FC Barcelone. Il faut dire que l'équipe n'est pas au point, même si la préparation n'a pas été mauvaise, la perte de Neymar puis les deux défaites face au Real Madrid montre bien qu'il y a un problème au sein de la maison blaugrana.



Le recrutement pour 40 millions d'euros de Paulinho n'a pas calmé les supporters qui, eux, auraient préféré le joueur de Nice, Seri, mais qui devront se contenter d'un joueur qui arrive du championnat chinois. Les 15 derniers jours du mercato seront compliqués pour le Barça...même si des signatures sont attendues.