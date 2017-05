Battu sur le fil par le Real Madrid pour la lutte finale en Liga, le FC Barcelone est resté très classe dans la défaite. Le club Catalan a tenu à féliciter son rival pour le titre obtenu lors de la dernière journée.

Le Real Madrid remporte le championnat d'Espagne en finissant premier avec 3 longueurs d'avance sur le FC Barcelone. Une performance soulignée par le club Blaugrana après la 38e journée.



Congratulations to Real Madrid on winning the 2016-17 La Liga.