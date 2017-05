Laurent Blanc en contact avec le FC Barcelone

C'est une information de Catalunya Radio qui affirme que Laurent Blanc, viré du PSG à la fin de la saison dernière, pourrait devenir le futur entraîneur du FC Barcelone.

C'est une hypothèse qui se renforce avec le temps, Laurent Blanc pourrait devenir le futur entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. C'est une information de Catalunya Radio qui affirme même que des contacts existent entre les dirigeants du club et l'ancien coach du PSG.



Il représente une alternative crédible pour prendre la suite de Luis Enrique. Après avoir dirigé les Girondins (2007-2010), puis l'équipe de France entre 2010 et 2012 et enfin le PSG, prendre la tête du plus grand club du monde représente un défi immense pour le technicien de 51 ans qui veut absolument prendre la direction de l'étranger lors du prochain mercato. Pour rappel, Laurent Blanc a déjà évolué sous les couleurs du Barça lors de la saison 1996-1997.



Son nom vient donc s'ajouter à la longue liste des rumeurs avec Juan Carlos Unzue, Ernesto Valverde, Ronald Koeman, Eusebio, Óscar García. Il retrouverait dans le championnat d'Espagne son ami Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, les anciens de 98 sur les bancs des deux plus grands clubs du monde...des beaux clasico à venir si l'information se confirme l'été prochain.



N.P