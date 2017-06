Lacazette et Griezmann devront attendre, l'interdiction de recrutement confirmée par le TAS

C'est officiel et c'est une bien mauvaise nouvelle pour l'Atletico Madrid. Ce jeudi, le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé l'interdiction de recrutement à l'encontre du club de la capitale.



Sanctionnés à la suite de transferts de joueurs mineurs, les Colchoneros de Diego Simeone ne pourront donc pas attirer de nouveaux éléments cet été, et ce jusqu'au prochain marché hivernal. Alexandre Lacazette devra donc attendre ou trouver un autre club pour ce mercato estival. Cette décision vient aussi perturber le probable futur transfert d'Antoine Griezmann à Manchester United.



C'est donc un gros coup sur la tête des dirigeants de l'Atletico, contrairement au Real Madrid, la sanction n'est pas réduite et se terminera donc en janvier 2018. La décision est "discriminatoire, puisque dans un cas similaire (celui du Real) la sanction a été partiellement levée", affirme le club dans son communiqué officiel. "Cette résolution est injuste et inflige des dommages irréparables à notre équipe."



Le mercato de l'Atlético s'arrête donc ici pour cet été. Lacazette ne viendra pas, l'international français ne peut pas se permettre à quelques mois du mondial 2018 de ne pas jouer pendant 6 mois. Cette décision relance aussi les incertitudes sur l'avenir d'Antoine Griezmann qui va normalement rester au club jusqu'à cet hiver et ne prendra pas la direction de Manchester United. Kevin Gameiro va devoir lui aussi patienter avant de demander un transfert, les rumeurs l'envoyaient à Lyon ou Marseille mais il devra rester en Espagne, cet été. La seule possibilité est de : "finaliser le plus rapidement possible les opérations en cours et inscrire les nouveaux joueurs à partir du 1er janvier 2018. À l'image du Barça en juillet 2015 avec Aleix Vidal et Arda Turan.





Atl. Madrid - Les Colchoneros privés de mercato par Omnisport-fr